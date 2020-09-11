شاهد.. الروسي خاريتونوف يتغلب على "قاهر تايسون" بالضربة القاضية (فيديو وصور)

تغلب الملاكم الروسي سيرغي خاريتونوف على منافسه البريطاني داني وليامز بالضربة القاضية اليوم الجمعة، ضمن بطولة "Fight Club REN TV" التي أقيمت بنادي "خيمكي" في ضواحي العاصمة موسكو.

Kharitonov scores a knockdown of Williams in the 1st pic.twitter.com/U1tMGQb6pw — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) September 11, 2020

وتمكن خاريتونوف من توجيه العديد من اللكمات القوية والمحكمة في الجولة الثانية من النزال، ليختل توازن منافسه ويتأرجح جانب الحلبة، قبل أن يتدخل الحكم ويتدحدث مع الملاكم البريطاني ويعلن بعدها انتهاء النزال بالضربة الفنية القاضية لصالح الملاكم الروسي.

Российский боец ММА Сергей Харитонов, одержавший победу над британцем Дэнни Уильямсом, получил чемпионский пояс турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ"https://t.co/QChZNlEzjepic.twitter.com/YP506377WO — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 11, 2020

يذكر أن وليامز البالغ حاليا 47 عاما تمكن من التغلب على أسطورة الملاكمة الأمريكية مايك تايسون بالضربة الفنية القاضية في نزال شهير جمعهما عام 2004.

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ويعتبر نزال خاريتونوف البالغ 40 عاما اليوم، هو الأول في عالم الملاكمة الاحترافية، ولديه عقد مع منظمة Bellator للفنون القتالية المختلطة ММА، وحقق خلال مسيرته الاحترافية فيها 30 انتصارا منها 20 بالضربة القاضية، مقابل 8 هزائم.

في المقابل، تجرع وليامز خسارته الـ29 في مسيرته الاحترافية التي حقق خلالها 54 انتصارا منها 41 بالقاضية.

المصدر: RT