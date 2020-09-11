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شاهد.. الروسي خاريتونوف يتغلب على "قاهر تايسون" بالضربة القاضية (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. الروسي خاريتونوف يتغلب على
Sputnik Григорий Сысоев
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تغلب الملاكم الروسي سيرغي خاريتونوف على منافسه البريطاني داني وليامز بالضربة القاضية اليوم الجمعة، ضمن بطولة "Fight Club REN TV" التي أقيمت بنادي "خيمكي" في ضواحي العاصمة موسكو.

وتمكن خاريتونوف من توجيه العديد من اللكمات القوية والمحكمة في الجولة الثانية من النزال، ليختل توازن منافسه ويتأرجح جانب الحلبة، قبل أن يتدخل الحكم ويتدحدث مع الملاكم البريطاني ويعلن بعدها انتهاء النزال بالضربة الفنية القاضية لصالح الملاكم الروسي.

يذكر أن وليامز البالغ حاليا 47 عاما تمكن من التغلب على أسطورة الملاكمة الأمريكية مايك تايسون بالضربة الفنية القاضية في نزال شهير جمعهما عام 2004.

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ويعتبر نزال خاريتونوف البالغ 40 عاما اليوم، هو الأول في عالم الملاكمة الاحترافية، ولديه عقد مع منظمة Bellator للفنون القتالية المختلطة ММА، وحقق خلال مسيرته الاحترافية فيها 30 انتصارا منها 20 بالضربة القاضية، مقابل 8 هزائم.

في المقابل، تجرع وليامز خسارته الـ29 في مسيرته الاحترافية التي حقق خلالها 54 انتصارا منها 41 بالقاضية.

المصدر: RT

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