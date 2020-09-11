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الملاكم الروسي تشودينوف يتغلب على البريطاني صادق بالضربة القاضية ويحتفظ بلقبه العالمي

الرياضة

الملاكم الروسي تشودينوف يتغلب على البريطاني صادق بالضربة القاضية ويحتفظ بلقبه العالمي
Sputnik Григорий Сысоев
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احتفظ الملاكم الروسي فيودور تشودينوف بالحزام الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية WBA لوزن ثقيل المتوسط بفوزه على متحديه البريطاني عمر صادق بالضربة القاضية اليوم الجمعة.

وأقيم النزال ضمن بطولة "Fight Club REN TV" للملاكمة التي استضافتها صالة كرة السلة بنادي "خيمكي" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

واستطاع تشودينوف حسم النزال لمصلحته بالضربة الفنية القاضية في الجولة الـ12 الأخيرة.

وهذا الفوز، هو الـ23 للملاكم الروسي في مسيرته الاحترافية، منها 16 انتصارا بالضربة القاضية مقابل هزيمتين.

في المقابل، تجرع صادق مراراة الهزيمة للمرة الثانية خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 10 انتصارات منها 6 بالضربة القاضية.

المصدر: RT

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