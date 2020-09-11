فيروس كورونا ينال من نجم الكرة العراقية ناظم شاكر

توفي اليوم الجمعة نجم المنتخب العراقي السابق المدرب ناظم شاكر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وناظم شاكر من مواليد 13 أبريل 1958، وهو لاعب كرة قدم عراقي سابق، ومدرب كرة قدم، مثل منتخب العراق لسنوات طويلة.

انا لله وانا اليه راجعون

ابو فهد ناظم شاكر في ذمة لله

الفاتحة (وداعاً ابو فهد ) pic.twitter.com/WaDFx23BnQ — يونس محمود (@YounisMahmoud10) September 11, 2020

وبدأ شاكر مسيرته الكروية لاعبا في الفرق الشعبية لمنطقة الدورة، وعام 1975 أصبح لاعبا لنادي العمال، ثم لاعبا في نادي القوة الجوية عام 1976.

انا لله وانا إليه راجعون ،

الكابتن #ناظم_شاكر_في_ذمة_الله ،

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه الجنة ،

تعازينا للشعب العراقي والأسرة الرياضية واهله وذويه .، #ناظم_شاكرpic.twitter.com/3OVM9roToN — خالد جاسم (@khalidjassem74) September 11, 2020

إقرأ المزيد

ومثل شاكر منتخب شباب العراق عام 1978 ثم المنتخب العراقي من عام 1979، وكان ضمن تشكيلة "أسود الرافدين" في نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1986 والتي كانت مشاركته الأخيرة مع المنتخب العراقي، قبل أن يعتزل اللعب نهائيا عام 1988 مع فريقه الطيران (القوة الجوية حاليا) بسبب الإصابة.

واتجه شاكر بعد ذلك إلى ميدان التدريب وكان أول فريق عمل معه مدربا هو نادي السلام العراقي عام 1992 حيث كان عامه الأول في الدرجة الممتازة.

كما درب شاكر العديد من الفرق كالكرخ وأربيل ودهوك والنفط وبيرس والقوة الجوية والمصافي وآرارات، كما احترف التدريب في أندية أردنية وإماراتية لأكثر من سبعة أعوام.

وتم تكليف شاكر من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم للعمل مدربا "لأسود الرافدين" عام 2010، ولكنه قدم استقالته في مطلع عام 2011 بعد خسارة العراق أمام إيران في بطولة غرب آسيا.

المصدر: RT