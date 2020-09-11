مدرب أرسنال "متفائل" بتمديد عقد أوباميانغ مع "المدفعجية"

دعا الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة جماهير النادي إلى الاطمئنان بشأن مستقبل الهداف الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، البالغ 31 عاما مع الفريق.

ويتبقى أقل من عام على نهاية عقد أوباميانغ مع أرسنال، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن مهاجم المنتخب الغابوني وافق على عقد جديد لثلاث سنوات مع النادي.

وقال أرتيتا حول تمديد عقد أوباميانغ في مؤتمر صحفي: "أشعر الآن بثقة أكبر مما كنت عليه في نهاية الموسم الماضي. هل أتوقع أن يتم التوقيع قريبا؟ نعم أنا متفائل جدا بهذا الأمر".

💬 "I can say that I am even more confident than I was at the end of last season when you asked me the same question 10 times!"



🗞 Mikel Arteta has a message for those fans worrying about Pierre-Emerick Aubameyang's future: relax 👇 — Arsenal (@Arsenal) September 11, 2020

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وتعاقد أرسنال مع ويليان مهاجم تشيلسي في صفقة انتقال مجاني كما ضم المدافع غابرييل من ليل الفرنسي، لكن أرتيتا قال إن الفريق يحتاج لاستقدام المزيد من اللاعبين لتحقيق التوازن المطلوب في كل المراكز.

ويرغب أرسنال الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي بالاستغناء عن العديد من لاعبي الفريق الأول حيث ربطت تكهنات ماتيو الغندوزي ولوكاس توريرا ومسعود أوزيل وهيكتور بيليرين باحتمال الرحيل عن النادي اللندني.

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وقال أرتيتا: "نعاني من تخمة في بعض المراكز. وبعضها يعاني نقصا في بعض المهارات التي نحتاجها. نبحث خيارات مختلفة ونتابع حركة السوق. في الوقت الراهن يعاني الفريق خللا في التوازن وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".

واستهل أرسنال الموسم بالفوز على ليفربول في مباراة الدرع الخيرية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وسيبدأ حملته في "البريميرليغ" بمواجهة فولهام الصاعد حديثا غدا السبت.

المصدر: رويترز