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مدرب أرسنال "متفائل" بتمديد عقد أوباميانغ مع "المدفعجية"

الرياضة

مدرب أرسنال
Reuters
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دعا الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة جماهير النادي إلى الاطمئنان بشأن مستقبل الهداف الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، البالغ 31 عاما مع الفريق.

ويتبقى أقل من عام على نهاية عقد أوباميانغ مع أرسنال، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن مهاجم المنتخب الغابوني وافق على عقد جديد لثلاث سنوات مع النادي.

وقال أرتيتا حول تمديد عقد أوباميانغ في مؤتمر صحفي: "أشعر الآن بثقة أكبر مما كنت عليه في نهاية الموسم الماضي. هل أتوقع أن يتم التوقيع قريبا؟ نعم أنا متفائل جدا بهذا الأمر".

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وتعاقد أرسنال مع ويليان مهاجم تشيلسي في صفقة انتقال مجاني كما ضم المدافع غابرييل من ليل الفرنسي، لكن أرتيتا قال إن الفريق يحتاج لاستقدام المزيد من اللاعبين لتحقيق التوازن المطلوب في كل المراكز.

ويرغب أرسنال الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي بالاستغناء عن العديد من لاعبي الفريق الأول حيث ربطت تكهنات ماتيو الغندوزي ولوكاس توريرا ومسعود أوزيل وهيكتور بيليرين باحتمال الرحيل عن النادي اللندني.

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وقال أرتيتا: "نعاني من تخمة في بعض المراكز. وبعضها يعاني نقصا في بعض المهارات التي نحتاجها. نبحث خيارات مختلفة ونتابع حركة السوق. في الوقت الراهن يعاني الفريق خللا في التوازن وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".

واستهل أرسنال الموسم بالفوز على ليفربول في مباراة الدرع الخيرية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وسيبدأ حملته في "البريميرليغ" بمواجهة فولهام الصاعد حديثا غدا السبت.

المصدر: رويترز

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