أنشيلوتي يطمح لمقعد أوروبي مع إيفرتون الإنجليزي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الإنجليزي، أنه سيسعى مع لاعبيه لاحتلال أحد المراكز في "البريميرليغ" المؤهلة للمسابقات الأوروبية، بعد أن حل في المركز الـ12 بالموسم المنصرم.

وبدأ أنشيلوتي مشواره بصورة إيجابية مع إيفرتون عندما وصل إلى رأس الجهاز الفني في ديسمبر الماضي، إلا أن الفريق شهد تراجعا في المستوى لينهي الموسم في أسوأ مركز له منذ عام 2004.

"I think we can reach Europe next season. The goal is quite clear."



More from Carlo Ancelotti and James Rodriguez: https://t.co/n3jSm95ECKpic.twitter.com/D38h5lWVsr — BBC Sport (@BBCSport) September 10, 2020

وشكل ذلك خيبة أمل لأنشيلوتي، الفائز بدوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات كمدرب، والذي كان يأمل في قيادة الفريق إلى مقعد قاري رغم توليه المنصب عندما كان إيفرتون يصارع للخروج من معركة الهبوط.

وقال المدرب الإيطالي الشهير البالغ 61 عاما: "أعتقد أن الهدف الذي نريد تحقيقه هو الصراع على المراكز المتقدمة في البريميرليغ من أجل التأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل".

وتابع: "الهدف واضح جدا. لدينا هذه الرغبة وهذا الطموح. أعتقد أننا قادرون على تحقيقه".

وعزز أنشيلوتي خط وسطه بالتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريغيز قادما من ريال مدريد الإسباني بعد أن عملا سويا مع النادي الملكي في موسم 2014-2015، والبرازيلي آلان من نابولي الإيطالي، والفرنسي عبدواللاي دوكوريه من واتفورد.

🗣 Carlo Ancelotti: “The Club has done a fantastic job, these players; James, Doucouré and Allan were the priority. We were able to sign them and with these players the squad has improved!” #EFCpic.twitter.com/iFWkf52Cj9 — TheMightyBlues (@MightyBluesYT) September 10, 2020

🔵 The intensity of Allan Marques.⠀

🔵 The creativity of James Rodriguez.⠀

🔵 The physical of Abdoulaye Doucoure.⠀

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This is Carlo Ancelotti's new midfield. 😍 pic.twitter.com/ZYLhnmLZ6b — 𝕋𝕙𝕖 𝔽𝕠𝕠𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝 𝔸𝕣𝕖𝕟𝕒 (@FootballlArena) September 10, 2020

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وقاد أنشيلوتي ميلان الإيطالي إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا عامي 2003 و2007، قبل أن يرفع الكأس مجددا عام 2014 مع ريال مدريد.

المصدر: أ ف ب