ليفربول يكشف عن قميصه الثالث للموسم الجديد (فيديو وصور)
كشف نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تصميم قميصه الثالث المخصص للموسم الكروي الجديد 2020-2021.
وحسب الموقع الرسمي لليفربول، فإن التصميم مستوحى من "الليالي الأوروبية الساحرة، متأثرا بالأعلام الشهيرة والروح المعنوية المرتفعة".
مستوحى من الليالي الأوروبية الساحرة...— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 11, 2020
السيدات والسادة، نقدم لكم قميص الريدز الثالث لهذا الموسم 👌
ويمتاز التصميم الجديد، بمربعات سوداء ورمادية، بالإضافة لوجود اللون القرمزي على جانبي القميص.
الأعلام الشهيرة والروح المعنوية المرتفعة!— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 11, 2020
حمّلوا الآن تطبيق @Nike لقراءة القصة كاملة خلف تصميم قميص ليفربول الثالث 🔴
مستوحى من المدرجات، الجماهير والأعلام...— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 11, 2020
القصة وراء تصميم قميص الريدز الثالث للموسم 2020-21 🙌pic.twitter.com/G0ICwD6Q9d
وسبق أن أعلن "الريدز" في وقت سابق عن قميصيه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد.
وسيبدأ ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حققه الموسم المنصرم، عندما يستضيف ليدز يونايتد في الجولة الأولى من "البريميرليغ" غدا السبت.
المصدر: وكالات