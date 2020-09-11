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ليفربول يكشف عن قميصه الثالث للموسم الجديد (فيديو وصور)

الرياضة

ليفربول يكشف عن قميصه الثالث للموسم الجديد (فيديو وصور)
AFP PAUL ELLIS / POOL
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كشف نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تصميم قميصه الثالث المخصص للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وحسب الموقع الرسمي لليفربول، فإن التصميم مستوحى من "الليالي الأوروبية الساحرة، متأثرا بالأعلام الشهيرة والروح المعنوية المرتفعة".

ويمتاز التصميم الجديد، بمربعات سوداء ورمادية، بالإضافة لوجود اللون القرمزي على جانبي القميص.

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وسبق أن أعلن "الريدز" في وقت سابق عن قميصيه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد.

وسيبدأ ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حققه الموسم المنصرم، عندما يستضيف ليدز يونايتد في الجولة الأولى من "البريميرليغ" غدا السبت.

المصدر: وكالات

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