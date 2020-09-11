رونالدو يعبر عن افتقاده للجماهير:" كالذهاب إلى سيرك بدون مهرجين"

نقلت صحيفة thesun الإنجليزية تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التي عبر فيها عن افتقاده للجماهير بملاعب كرة القدم في ظل جائحة فيروس كورونا.

ووصف مهاجم يوفنتوس الإيطالي: "الأمر بأنه أشبه بالذهاب إلى سيرك دون مهرجين، والذهاب إلى حديقة دون زهور".

وأضاف رونالدو: "نحن كلاعبين لا نحب ذلك، لكني اعتدت عليه بالفعل، أحاول تأهيل نفسي وأنا أعلم أن الملعب سيكون فارغا قبل المباريات".

وأكد رونالدو أنه يفتقد وجود مشجعي الفرق المنافسة: "هذا أمر محزن، أحب سخرية جمهور الفرق المنافسة مني في المباريات التي تقام خارج ملعبنا، هذا يحفزني، لكن يأتي الجانب الصحي فى المقام الأول، نحن بحاجة لاحترام ذلك، لكنه أمر محزن"، موضحا أنه يأمل بعودة المشجعين في غضون بضعة أشهر لأنهم سر الفرح بكرة القدم.

Ronaldo says games without fans like 'circus with no clowns' in bizarre analogy https://t.co/n38jWtJE4m — Sun Sport (@SunSport) September 9, 2020

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ورفع رونالدو مؤخرا عدد أهدافه مع المنتخب البرتغالي إلى 101، وأصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل إلى الهدف المئوي مع منتخب بلاده، بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، المهاجم الإيراني المعتزل، علي دائي، الذي سجل 109 أهداف لبلاده خلال مسيرته الاحترافية.

وحطم نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، الرقم القياسي لفريقه يوفنتوس الذي ظل صامدا 94 عاما، عندما سجل الشهر الماضي هدفين في مرمى فريق ليون الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، حيث وصل بهما إلى 37 هدفا مع الفريق هذا الموسم، ليصبح أكثر لاعب يسجل في موسم واحد لليوفي.

المصدر: thesun