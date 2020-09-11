نجم الزمالك السابق يلوم محمد صلاح على عدم مواصلة تبرعاته

وجه محمود أبو رجيلة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ورئيس جمعية قدامي اللاعبين، رسالة عتب إلى النجم العالمي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وقال أبو رجيلة في تصريحات تلفزيونية، إنه يلوم النجم صلاح بسبب عدم مواصلة دعمه للجمعية وقدامى اللاعبين، مؤكدا أن صلاح سبق وتبرع بـ100 ألف جنيه منذ فترة لكنه الآن لم يعد يدعم قدامى اللاعبين.

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وتابع: "أبو مكة يقوم بعمل خير كتير في طنطا مسقط رأسه، لكن هناك لاعبين سابقين يحتاجون وقوفه إلى جانبهم".

ولطالما سلطت الصحافة الإنجليزية على مبادرات صلاح البالغ 28 عاما الإنسانية وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن صلاح يقوم بالعديد من الأعمال الخيرية في مصر خاصة في مسقط رأسه في طنطا بمصر، وإنه يقوم ببناء المستشفيات، وتقديم الدعم والمساندة للفقراء في مصر، بالإضافة لتبرعه لصندوق تحيا مصر لمساعدة الاقتصاد المصري.

فيما تحدثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مساندة صلاح لأهل قريته الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 30.000 شخص، وذلك بالمساهمة بمبلغ 30 ألف جنيه استرليني، لبناء محطة إسعاف جديدة في نجريج، والمساعدة في تحسين ظروف الرعاية الطبية هناك.

ولا تعد تلك المساهمة الأولى لصلاح تجاه قريته فقد سبق له تقديم الدعم لمدرسة البنات في بلده، وكذلك ساهم في بناء بعض المرافق الرياضية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

وتبرع سابقا بأطنان من الطعام، وساعد في بناء مستشفى لعلاج السرطان خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وقام بتوفير العديد من المعدات الطبية.

المصدر: RT