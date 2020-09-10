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شعار "لا مكان للعنصرية" يزين قمصان لاعبي "البريميرليغ" طوال الموسم

الرياضة

شعار
Reuters
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن اللاعبين والحكام سيرتدون قمصانا تحمل شعار "لا مكان للعنصرية" في موسم 2020-2021 بأكمله، للتذكير بأهمية محاربة التمييز.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للرابطة في بيان رسمي اليوم الخميس: "إن الأندية واللاعبين والحكام أظهروا مسؤولية كبيرة للتنديد بالعنصرية. أظهر اللاعبون قوة موقفهم الموسم الماضي. لقد واصلنا الاستماع للاعبين بشأن هذه القضية وسندعمهم، وسنستمر في إظهار موقف الدوري الممتاز الرافض لهذه الظاهرة".

وأضاف: "التمييز بكل أشكاله وصوره مرفوض تماما، وشعار لا للعنصرية يؤكد سياسة عدم التسامح نهائيا مع العنصرية. لن نقف مكتوفي الأيدي بشأن هذه القضية، وسنواصل العمل مع الأندية واللاعبين والشركاء لمواجهة كافة أشكال التمييز".

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من "البريميرليغ" بعد غد السبت.

المصدر: وكالات

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