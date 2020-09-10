نادال يعود لملاعب الكرة الصفراء من بوابة بطولة روما

أعلن منظمو بطولة روما المفتوحة لكرة المضرب اليوم الخميس، مشاركة النجم الإسباني رافائيل نادال البالغ 34 عاما في البطولة، التي ستنطلق في الـ14 من سبتمبر الجاري.

ويعود نادال المصنف ثانيا عالميا، للمنافسة في البطولات بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

“The Foro Italico is always a special place for me & even more so this year as it will be my first tournament following a long period without playing,” #Nadal, who has won the Rome tournament a record #nine times, said in a video message played at the event’s presentation pic.twitter.com/oCxo8dtZY5 — World Rafa Nadal (@worldrafanadal) September 10, 2020

ولم يشارك نادال في بطولتي سينسيناتي للأساتذة وأمريكا المفتوحة الكبرى، لذا ستكون روما المقامة على الأراضي الرملية هي فرصته للتتويج هناك بلقبه العاشر.

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ولم يلعب نادال منذ فبراير الماضي، حينما توج بلقبه الـ85 في مسيرته في بطولة أكابولكو المكسيكية.

وفي حال تتويج نادال في روما، سيحرز لقب الأساتذة الـ36 له، ليفك الارتباط بالصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي يشاركه بالرقم القياسي.

المصدر: وكالات