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نادال يعود لملاعب الكرة الصفراء من بوابة بطولة روما

الرياضة

نادال يعود لملاعب الكرة الصفراء من بوابة بطولة روما
Globallookpress Xin Yuewei
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أعلن منظمو بطولة روما المفتوحة لكرة المضرب اليوم الخميس، مشاركة النجم الإسباني رافائيل نادال البالغ 34 عاما في البطولة، التي ستنطلق في الـ14 من سبتمبر الجاري.

ويعود نادال المصنف ثانيا عالميا، للمنافسة في البطولات بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

ولم يشارك نادال في بطولتي سينسيناتي للأساتذة وأمريكا المفتوحة الكبرى، لذا ستكون روما المقامة على الأراضي الرملية هي فرصته للتتويج هناك بلقبه العاشر.

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ولم يلعب نادال منذ فبراير الماضي، حينما توج بلقبه الـ85 في مسيرته في بطولة أكابولكو المكسيكية.

وفي حال تتويج نادال في روما، سيحرز لقب الأساتذة الـ36 له، ليفك الارتباط بالصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي يشاركه بالرقم القياسي.

المصدر: وكالات

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