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البلجيكي باتشواي يعود إلى كريستال بالاس معارا من تشيلسي

الرياضة

البلجيكي باتشواي يعود إلى كريستال بالاس معارا من تشيلسي
Reuters
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عاد المهاجم الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي إلى كريستال بالاس الإنجليزي على سبيل الإعارة من الجار اللندني تشيلسي، وذلك حتى نهاية الموسم المقبل.

وسبق للبلجيكي البالغ 26 عاما أن دافع عن ألوان بالاس معارا من تشيلسي في النصف الثاني من موسم 2018-2019، وحقق حينها نجاحا ملفتا بتسجيله 6 أهداف في 13 مباراة ما ساهم في تجنيب بالاس الهبوط إلى الدرجة الأولى.

ولم يعتمد فرانك لامبارد مدرب "البلوز" على باتشواي خلال الموسم المنصرم، وأصبح وضعه أصعب حاليا بعد أن عزز تشيلسي صفوفه بضم المهاجمين الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتز من لايبزيغ وباير ليفركوزن تواليا.

ويأمل باتشواي في اللعب أساسيا مع بالاس والحصول على مكان في تشكيلة بلجيكا لنهائيات كأس أوروبا التي تم نقلها إلى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: أ ف ب

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