البلجيكي باتشواي يعود إلى كريستال بالاس معارا من تشيلسي

عاد المهاجم الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي إلى كريستال بالاس الإنجليزي على سبيل الإعارة من الجار اللندني تشيلسي، وذلك حتى نهاية الموسم المقبل.

وسبق للبلجيكي البالغ 26 عاما أن دافع عن ألوان بالاس معارا من تشيلسي في النصف الثاني من موسم 2018-2019، وحقق حينها نجاحا ملفتا بتسجيله 6 أهداف في 13 مباراة ما ساهم في تجنيب بالاس الهبوط إلى الدرجة الأولى.

ولم يعتمد فرانك لامبارد مدرب "البلوز" على باتشواي خلال الموسم المنصرم، وأصبح وضعه أصعب حاليا بعد أن عزز تشيلسي صفوفه بضم المهاجمين الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتز من لايبزيغ وباير ليفركوزن تواليا.

Good luck at Palace, @MBatshuayi! 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 10, 2020

ويأمل باتشواي في اللعب أساسيا مع بالاس والحصول على مكان في تشكيلة بلجيكا لنهائيات كأس أوروبا التي تم نقلها إلى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: أ ف ب