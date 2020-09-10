شاهد.. النجم السعودي محمد الشلهوب يعلن اعتزاله بطريقة مؤثرة (فيديو)

أعلن محمد الشلهوب قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، عن اعتزاله كرة القدم عن عمر 39 عاما.

ونشر الشلهوب عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" مقطع فيديو أثناء تدريباته بقميص الهلال داخل الملعب، قبل أن تأتي ابنتاه لتأخذاه بعيدا عن المستطيل الأخضر.

وأرفق النجم السعودي الفيديو بالقول: "أحبكم كثيرا، إلى اللقاء"، في إشارة لانتهاء رحلته كلاعب في عالم الساحرة المستديرة وتفرغه لعائلته.

وأنهى الشلهوب مسيرته الكروية الزاخرة بالألقاب مع الهلال لأكثر من عقدين بعد تتويج "الزعيم" رسميا أمس الأربعاء بلقب الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه.

عاجل 🔴

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نجم الهلال والمنتخب السعودي محمد الشلهوب يعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة دامت 22 سنة حقق فيها 33 بطولة.

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. pic.twitter.com/0u0foSOeV3 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) September 10, 2020

ويعتبر الشلهوب أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم السعودية تحقيقا للألقاب مع الأندية بواقع 33 بطولة مع "الزعيم".

ومثل الشلهوب المنتخب السعودي في 118 مباراة سجل خلالها 19 هدفا.

المصدر: وكالات