رسميا.. تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" خلال اجتماعه عبر تقنية الفيديو اليوم الخميس، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستقر المكتب التنفيذي للاتحاد القاري على إقامة مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال يومي 17 و18 أكتوبر المقبل في المغرب، والإياب يومي 23 و24 من نفس الشهر في القاهرة، على أن تقام المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر.

"كاف" يؤجل مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتقام مباراة الذهاب لفريقنا أمام الرجاء المغربي في المغرب أحد يومي ١٧-١٨ أكتوبر على أن يقام لقاء العودة في مصر أحد يومي ٢٣-٢٤ أكتوبر ويقام النهائي يوم ٦ نوفمبر. ⚽📝⁦📅 pic.twitter.com/4ca4Sz3N4A — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 10, 2020

وسيكون نصف نهائي الكونفدرالية بالمغرب يومي 19 و20 أكتوبر، على أن يقام النهائي في 25 من نفس الشهر.

ويلتقي في نصف نهائي دوري الأبطال الزمالك المصري ضد الرجاء المغربي والأهلي المصري ضد الوداد المغربي.

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وفي نصف نهائي الكونفدرالية يلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أكادير، ويلعب بيراميدز المصري مع حوريا كوناكري الغيني في نصف النهائي الثاني.

المصدر: وكالات