مصرع الملاكم دانييل غونزاليس رميا بالرصاص

لقي الملاكم دانييل غونزاليس البالغ 22 عاما مصرعه رميا بالرصاص، أثناء تجوله مع صديقين في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكان غونزاليس مع صديقين مراهقين يتجولون مساء الاثنين، عندما اقترب أحدهم منهم وأطلق النار.

وتوفي غونزاليس على الفور، فيما نقل الاثنان الآخران في سيارة إسعاف إلى المستشفى مصابين بجروح بالغة.

ولم تفلح الشرطة بعد التحقيق في تحديد هوية الجاني، أو الدافع وراء هذه الجريمة حتى الآن.

We are very sad to report the tragic death of boxer and top prospect, Danny González.



We send our deepest condolences and prayers to the Gonzalez family at this hard time.



May Danny rest in eternal peace🙏🙏🙏 pic.twitter.com/tu1bvQ5vTQ — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) September 8, 2020

وكان غونزاليس ملاكما هاويا ناجحا قبل أن يصبح محترفا في عام 2016 وينضم إلى فريق الملاكم الأمريكي فلويد مايوذر الذي يعتبر أعظم ملاكم في التاريخ.

وخاض غونزاليس ثلاث معارك احترافية في وزن الريشة وفاز بالمنافسات الثلاث، آخرها في أبريل 2017.

المصدر: thesun