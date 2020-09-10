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مصرع الملاكم دانييل غونزاليس رميا بالرصاص

الرياضة

مصرع الملاكم دانييل غونزاليس رميا بالرصاص
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لقي الملاكم دانييل غونزاليس البالغ 22 عاما مصرعه رميا بالرصاص، أثناء تجوله مع صديقين في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكان غونزاليس مع صديقين مراهقين يتجولون مساء الاثنين، عندما اقترب أحدهم منهم وأطلق النار.

وتوفي غونزاليس على الفور، فيما نقل الاثنان الآخران في سيارة إسعاف إلى المستشفى مصابين بجروح بالغة.

ولم تفلح الشرطة بعد التحقيق في تحديد هوية الجاني، أو الدافع وراء هذه الجريمة حتى الآن.

وكان غونزاليس ملاكما هاويا ناجحا قبل أن يصبح محترفا في عام 2016 وينضم إلى فريق الملاكم الأمريكي فلويد مايوذر الذي يعتبر أعظم ملاكم في التاريخ.

وخاض غونزاليس ثلاث معارك احترافية في وزن الريشة وفاز بالمنافسات الثلاث، آخرها في أبريل 2017.

المصدر: thesun

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