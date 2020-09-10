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المغربي حمدالله يتفوق على غوميز ويتوج بجائزة هداف الدوري السعودي

الرياضة

المغربي حمدالله يتفوق على غوميز ويتوج بجائزة هداف الدوري السعودي
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توج النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر بجائزة هداف الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 29 هدفا للمرة الثانيةعلى التوالي.

وسجل حمدالله هدفا في فوز فريقه على ضيفه الاتفاق 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من عمر المسابقة.

وكتب نادي النصر عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلا: "للموسم الثاني على

التوالي الهداف عبدالرزاق حمدالله يتسيد قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين".

وكان الهداف المغربي البالغ 29 عاما توج بهداف الدوري للموسم الماضي 2018-2019 برصيد 34 هدفا، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة.

ويحتل نادى النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة.

وتفوق حمدالله بفارق هدفين عن النجم الفرنسي بافيتمبتي غوميز، مهاجم الهلال، الذي حصل على المركز الثاني.

المصدر: twitter\AlNassrFC

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