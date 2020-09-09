إنفانتينو يؤكد أن إعادة فتح الملاعب أمام الجماهير "يعتبر هدفا" لكن "الأولوية للصحة"

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الأربعاء، أن إعادة فتح ملاعب كرة القدم أمام الجماهير هو الهدف، لكن يجب أن تبقى الصحة هي الأولوية.

وشدد إنفانتينو عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي في روما لمناقشة استئناف المنافسات الكروية حيث سينطلق الدوري الإيطالي في الـ19 من سبتمبر الجاري خلف أبواب موصدة، شدد على أن "كرة القدم بدون المشجعين ليست بنفس القيمة، لكن الصحة أكثر أهمية".

وأضاف رئيس "الفيفا" الذي كان يقوم بأولى رحلة إلى إيطاليا منذ بدء أزمة "كوفيد-19": "من المؤكد أن إعادة فتح الملاعب (أمام الجمهور) هو الهدف، ولكن دون ضغط أو تحديد المواعيد النهائية. دعونا نعمل بجدية نحو العودة إلى الوضع الطبيعي".

Today FIFA President Gianni Infantino met Italian Prime Minister Giuseppe Conte & Italian FA President Gabriele Gravina in Rome. It was Infantino's first official visit outside Switzerland since the COVID pandemic started. https://t.co/oWZn5o8PMfpic.twitter.com/xjV1RKgVDf — FIFA Media (@fifamedia) September 9, 2020

بدوره حذر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غرافينا، بشأن هذا الموضوع حيث تتزايد الدعوات إلى فتح المدرجات جزئيا في البلاد من الأندية واللاعبين والمدربين.

واعتبر غرافينا أن الأولوية الآن في إيطاليا هي لفتح المدارس قبل التفكير في إعادة فتح الملاعب أمام المشجعين حيث يعود معظم الطلاب إلى مدارسهم الأسبوع المقبل، وقال "فلتبدأ المدارس أولا ثم سنبحث تدريجيا في إمكانية إعادة فتح الملاعب".

#FIFA chief Gianni Infantino hopes to see fans back in the stands in Italy, says football “isn’t the same” without themhttps://t.co/Hn7X8rRIgD — Firstpost Sports (@FirstpostSports) September 9, 2020

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واغتنم رئيس الاتحاد الإيطالي الفرصة ليشير إلى أنه سيعطي الضوء الأخضر لاستمرار وجود التغييرات الخمسة في المباراة خلال الموسم المقبل.

المصدر: أ ف ب