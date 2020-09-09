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برشلونة يحقق رقما تاريخيا على "يوتيوب" مكتسحا غريمه ريال مدريد

الرياضة

برشلونة يحقق رقما تاريخيا على
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احتفل نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء، بأنه أصبح أول ناد رياضي في العالم يتخطى عدد مشتركيه في موقع "يوتيوب"، الـ10 ملايين متابع، في أكبر منصة فيديو على شبكة الإنترنت.

وستقوم منصة "اليوتيوب" بتكريم النادي الكتالوني، وتسليمه درعا خاصا خلال الأيام المقبلة.

ويبتعد برشلونة في صدارة قائمة عدد مشتركي الأندية الرياضية على "يوتيوب" بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الغريم التقليدي ريال مدريد الذي يمتلك 5.9 مليون مشترك.

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وبعد قطبي إسبانيا، تأتي أندية فلامينغو البرازيلي (5.5 ملايين)، وليفربول (4.9 ملايين) ومانشستر يونايتد (3.2 ملايين) الإنجليزيين، ويوفنتوس الإيطالي (2.8 مليون)، ومانشستر سيتي الإنجليزي (2.7 مليون)، وباريس سان جيرمان الفرنسي (2.5 مليون)، وتشيلسي (2.1 مليون) وأرسنال (1.9 مليون) الإنجليزيين، وبايرن ميونخ الألماني (1.7 مليون).

المصدر: وكالات

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