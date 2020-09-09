رد حاسم من غريزمان بشأن مستقبله مع برشلونة

رد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني البالغ 29 عاما بشكل حاسم، على أنباء رحيله عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Antoine Griezmann: "Whether my future is at Barça? Yes, I don't know why people invent destinations. I'm very good there, I know I have the confidence of the club and the coach, so I'm good. It has been a very complicated season for all of us and now we start again." [m6] pic.twitter.com/uXh5wuAQ2w — barcacentre (@barcacentre) September 9, 2020

وفي معرض رده على سؤال في مقابلة مع قناة "M6" الفرنسية، إن كان يتصور أن مستقبله في برشلونة، قال غريزمان: "نعم، ولا أعرف لماذا يتحدث الناس عن وجهات أخرى. أنا سعيد في برشلونة، وأعلم أنني أملك ثقة النادي والمدرب، لذا أنا في وضع جيد. الموسم الماضي كان صعبا على الجميع، ونحن الآن على استعداد للبدء من جديد".

Griezmann talking about Messi [M6]: “We're trying to get news, but what's going on is between the club and him. We just hope he stays. We listen to everything a little bit but we do not know more from our side. I'm focused on the national team."pic.twitter.com/Ww5II84882 — #7 Griezmann (@griezmanntalk) September 3, 2020

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وأفادت تقارير صحفية عدة مؤخرا بأن غريزمان دخل دائرة اهتمامات العديد من كبار أندية القارة العجوز، خاصة بعد قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء ضمن صفوف النادي الكتالوني.

المصدر: وكالات