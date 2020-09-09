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رد حاسم من غريزمان بشأن مستقبله مع برشلونة

الرياضة

رد حاسم من غريزمان بشأن مستقبله مع برشلونة
Globallookpress
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رد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني البالغ 29 عاما بشكل حاسم، على أنباء رحيله عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي معرض رده على سؤال في مقابلة مع قناة "M6" الفرنسية، إن كان يتصور أن مستقبله في برشلونة، قال غريزمان: "نعم، ولا أعرف لماذا يتحدث الناس عن وجهات أخرى. أنا سعيد في برشلونة، وأعلم أنني أملك ثقة النادي والمدرب، لذا أنا في وضع جيد. الموسم الماضي كان صعبا على الجميع، ونحن الآن على استعداد للبدء من جديد".

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وأفادت تقارير صحفية عدة مؤخرا بأن غريزمان دخل دائرة اهتمامات العديد من كبار أندية القارة العجوز، خاصة بعد قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء ضمن صفوف النادي الكتالوني.

المصدر: وكالات

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