كورونا يتسبب بنقل قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من أثينا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أنه قرر نقل قرعتي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي من العاصمة اليونانية أثينا.

وجاء إعلان "اليويفا" خوفا من مخالفة القواعد الصحية المحلية فيما يتعلق بالتجمعات في الأماكن المغلقة في ظل استمرار جائحة "كوفيد-19".

🇨🇭 The 2020/21 club competition group stage draws and 2019/20 awards will now take place in Nyon, Switzerland.



🏆 1 October – @ChampionsLeague group stage draw and 2019/20 awards.



🏆 2 October – @EuropaLeague group stage draw and 2019/20 player of the season award. — UEFA (@UEFA) September 9, 2020

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وقال الاتحاد الأوروبي للعبة في بيانه إن قرعة دوري الأبطال ستعقد في الأول من أكتوبر المقبل في مقره في مدينة نيون السويسرية، دون حضور أي ضيوف كممثلي الأندية، على أن تسحب قرعة الدوري الأوروبي في نفس المكان في اليوم التالي.

وأكد اليويفا أنه اتخذ هذا القرار بعد مشاورات مع السلطات اليونانية.

وأضاف اليويفا في بيانه: "اتفقت جمع الأطراف على أن الصحة العامة لابد أن تبقى على رأس الأولويات وأنه لن يكون من الممكن في الوقت الحالي تنظيم حدث بمثل هذا الحجم وعدد الضيوف في أثينا لأنه سيعني مخالفة الإجراءات والقيود الوقائية المتعلقة بالأماكن المغلقة".

وستبدأ منافسات دور المجموعات في دوري الأبطال هذا الموسم متأخرة عن موعدها المعتاد في 20 أكتوبر المقبل عقب تأخر الموسم الماضي الذي انتهى في أغسطس الماضي بعد تأجيله بسبب الأزمة الصحية العالمية الذي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز