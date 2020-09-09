الكشف عن موعد انطلاق الدوري الجزائري لكرة القدم

نقلت تقارير إعلامية محلية، اليوم الأربعاء، عن وزارة الشباب والرياضة الجزائرية أنها حددت 20 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات الموسم المقبل للدوري الجزائري لكرة القدم.

وأكدت التقارير أن المباريات ستقام بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة، خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وستقتصر المنافسة في البداية على مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية.

تحديد موعد انطلاق #الدوري_الجزائري



وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، تحدد اليوم الأربعاء، 20 نوفمبر موعداً لانطلاق مباريات الموسم المقبل للدوري، وستقام اللقاءات دون جمهور، ومقتصرة في البداية على مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية pic.twitter.com/bxd8yK6cEk — 24.ae | رياضة (@20foursport) September 9, 2020

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وكان الدوري الجزائري توقف في مارس الماضي بسبب تفشي الوباء سريع الانتشار بعد مرور 22 جولة قبل إلغائه في وقت لاحق وإعلان شباب بلوزداد المتصدر بطلا للمسابقة.

المصدر: رويترز