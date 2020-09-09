مصر.. وزارة الرياضة تعلن إحالة ملف فقدان مقتنيات اتحاد كرة القدم إلى النائب العام

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، إحالة الملف الخاص بفقدان بعض مقتنيات وكؤوس الاتحاد المصري لكرة القدم، للنائب العام، في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص في الوزارة.

أحالت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020 الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة. pic.twitter.com/lBj69FSKbW — وزارة الشباب والرياضة - مصر (@emysofficial) September 9, 2020

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وأشار بيان الوزارة إلى أن ذلك يأتي في ضوء استمرار عمل لجان الفحص بها، في مختلف الهيئات الرياضية، لرفع التقارير الخاصة بأي مخالفات تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة، لإعمال شؤونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، قد أعلن في وقت سابق، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات اختفاء كأس أمم إفريقيا وبعض الدروع والكؤوس من مقر اتحاد الكرة المصري.

وطالب صبحي من اللجنة، الاطلاع على كافة المحاضر المثبتة في الاتحاد المصري منذ 2013 وحتى الآن، وملفات الجرد للوصول لأسباب اختفاء تلك المقتنيات الغالية.

ويتواصل صبحي مع اللجنة الخماسية التي تسير مؤقتا الاتحاد المصري لكرة القدم، للوقوف على كافة ملابسات الحدث، بعد ما تم اكتشاف اختفاء الكؤوس أثناء عمليات تعمير الاتحاد.

وكان اتحاد الكرة المصري، تعرض للحرق والسرقة في 2013، إلا أن العديد ذكر حينها أنهم حصلوا على جميع الكؤوس التي تم الاستيلاء عليها.

المصدر: وكالات