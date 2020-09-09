ريال مدريد غاضب من هازارد بسبب تصرفه مع منتخب بلاده

يبدو أن العلاقة بين نادي ريال مدريد والبلجيكي إيدن هازارد آخذة في الانحدار، النادي متضايق بشدة من إصرار اللاعب على البقاء مع المنتخب رغم عدم مشاركته في أي دقيقة ضمن التوقف الدولي.

ولم ينجح النادي الملكي في محاولاته لإعادة أي من لاعبيه البلجيكيين إيدن هازارد أو تيبو كورتوا من معسكر منتخب بلجيكا، ولكن الحارس الدولي عاد إلى العاصمة مدريد قبل خوض مباريات دوري الأمم الأوروبية، بينما لم يقم هازارد بنفس السلوك وهو الأمر الذي أثار استياء ريال مدريد.

Real Madrid 'annoyed' with Eden Hazard after deciding to remain on Belgium duty

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#RMLive#HalaMadrid#RMLiveScores — Real Madrid LIVE (@RMLiveScores) September 9, 2020

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ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد منزعج من الاتحاد البلجيكي بسبب استدعاء هازارد دون منحه أي دقيقة لعب، رغم إلحاح مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز على ضرورة تواجده مع المنتخب خلال مبارتي الدنمارك وآيسلندا.

وحسب تقارير إعلامية، فإن هازارد لا يتعامل مع واقع تواجده في ريال مدريد على محمل الجد، خاصة بعد موسم أول سيء مع الفريق.

وكانت الجماهير المدريدية ترى أن هازارد من سيعوض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، إلا أن اللاعب البلجيكي فشل في مساعدة الفريق على عبور عقبة مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم المنصرم.

وشارك هازارد الموسم الماضي في 22 مباراة مع ريال مدريد، سجل هدفا وصنع 7 في كل المسابقات، وغاب عن 24 مباراة بسبب الإصابات المتكررة.



المصدر: "آس" الإسبانية