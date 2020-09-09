لاعبة متوجة ببرونزية ريو 2016 تكشف أنها متحولة جنسيا
خرجت لاعبة وسط المنتخب الكندي للسيدات في كرة القدم، ريبيكا كوين، إلى العلن، كاشفة بأنها متحولة جنسيا، في منشور لها الثلاثاء على "إنستغرام".
وقالت ابنة الـ25 عاما، التي توجت مع المنتخب الكندي للسيدات ببرونزية مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016 وشاركت مع بلادها في مونديال السيدات عام 2019، قالت إنها "تهدف من الكشف عن تحولها جنسيا إلى مساعدة أشخاص مثلها في الشعور بالأمان على وسائل التواصل الاجتماعي".
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Coming out is HARD ( and kinda bs). I know for me it’s something I’ll be doing over again for the rest of my life. As I’ve lived as an openly trans person with the people I love most for many years, I did always wonder when I’d come out publicly. Instagram is a weird space. I wanted to encapsulate the feelings I had towards my trans identity in one post but that’s really not why anyone is on here, including myself. So INSTEAD I want to be visible to queer folx who don’t see people like them on their feed. I know it saved my life years ago. I want to challenge cis folks ( if you don’t know what cis means, that’s probably you!!!) to be better allies. It’s a process, and i know it won’t be perfect, but if I can encourage you to start then it’s something. 1) put your pronouns in your bio 2) follow/ listen to other trans/nb voices ( @janetmock , @ashleemariepreston , @alokvmenon to name a few :)) 3) practice using gender neutral pronouns with friends/ in a mirror 4) vote 5) start to catch yourself making assumptions about people in public/ bathrooms/ any space
وأوضحت كوين التي تدافع عن ألوان "أو أل راين" في دوري كرة القدم الأمريكي:"نظرا لأني عشت كشخص متحول جنسيا بشكل سري لأعوام طويلة مع الأشخاص الذين أحبهم كثيرا، تساءلت دائما متى سأخرج إلى العلن للكشف عن تحولي جنسيا".
وأضافت الكندية التي تلعب حاليا في "فيتسيو" السويدي على سبيل الإعارة:"أردت أن يراني الأشخاص المثليون الذين لا يرون أشخاصا مثلهم في شريط الأحداث (على مواقع التواصل الاجتماعي)، أعلم أن هذا الأمر أنقذ حياتي منذ أعوام".
وباتت كوين من أبرز مزاولي الرياضات الجماعية في أمريكا الشمالية الذين يكشفون عن تحولهم جنسيا، وهي سارت على خطى الأمريكي، كريس موزيير، الذي بدأ مسيرته في رياضة الترياثلون كامرأة، قبل أن يدافع عن ألوان بلاده كرجل منذ 2015.
المصدر: "أ ف ب"