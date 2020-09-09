الاتحاد التونسي يكشف عن الكأس الجديدة لبطل الدوري (فيديو)

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم على صفحته الرسمية في "فيسبوك" عن الكأس الجديدة لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم باسم "النسر التونسي".

ووثق الاتحاد التونسي عملية تصميم وصنع الكأس الجديدة للدوري المحلي عبر "مقطع فيديو"، مع الكشف عن وزنها وباقي التفاصيل الخاصة بها.

وأوضح الجهاز الكروي الذي يرأسه وديع الجريء أنه اضطر لصنع كأس جديدة لمسابقة الدوري التونسي بعد تتويج الترجي الرياضي بالكأس السابقة في 3 مناسبات متتالية، ليحتفظ بها في خزائنه إلى الأبد.

يشار إلى أن الكأس الجديدة للدوري التونسي تتمثل في نسر يبسط جناحيه، وهو مصنوع من مادتي البرونز والذهب.

المصدر: facebook\FTF.OFFICIELLE