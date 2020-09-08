بنكهة مونديالية.. المنتخب الفرنسي يقسو على نظيره الكرواتي برباعية (فيديو)

حقق المنتخب الفرنسي فوزا عريضا على ضيفه الكرواتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل رباعية منتخب "الديوك" كل من أنطوان غريزمان والحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش بالخطأ في مرماه ودالوت أوباميكانو وأوليفييه جيرو من ركلة جزاء في الدقائق 43 و45+1 و65 و77 على الترتيب، فيما سجل هدفي كرواتيا، ديان لوفرين وجوسيب بريكالو في الدقيقتين 16 و55 على التوالي.

وكان المنتخبان قد التقيا في المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018، وانتهت المباراة بفوز "الديوك "بالنتيجة ذاتها.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة، متخلفا بفارق الأهداف عن صاحب الصدارة المنتخب البرتغالي الذي حقق بدوره الفوز على مضيفه السويدي بهدفين نظيفين من توقيع النجم كريستيانو رونالدو.

نتائج مباريات اليوم كاملة في دوري الأمم الأوروبية:

🚨 RESULTS 🚨



Performance of the night was from ______



🇵🇹 Ronaldo reaches 101-goal landmark with Portugal

🇫🇷 France win six-goal thriller

🇧🇪 Batshuayi double helps sink Iceland #NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2020) September 8, 2020

إقرأ المزيد

المصدر: RT