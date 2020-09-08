رسميا.. دي بروين لاعب العام في إنجلترا (صور)
حصل البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي البالغ 29 عاما اليوم الثلاثاء، على جائزة لاعب العام في تصويت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا.
وسجل دي بروين 13 هدفا في الدوري الممتاز "البريميرليغ" الموسم الماضي، وعادل الدولي البلجيكي أيضا الرقم القياسي للدوري بصناعة 20 هدفا مما ساعده على أن يصبح أول لاعب من مانشستر سيتي يفوز بالجائزة.
The PFA Players’ Player of the Year 2020: Kevin De Bruyne, Manchester City!— Professional Footballers' Association (@PFA) September 8, 2020
@debruynekev@mancity#mancity#POTY#PFAawardspic.twitter.com/HvrK5KUmor
كما تم اختيار دي بروين ضمن التشكيلة المثالية للعام والتي هيمن عليها ليفربول بخمسة لاعبين وهم ثلاثي الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك وأندرو روبرتسون ولاعب الوسط جوردان هندرسون والمهاجم ساديو ماني.
Brilliant, Reds! 👏@trentaa98, @andrewrobertso5, @JHenderson, @VirgilvDijk and Sadio all make it into the @PFA Premier League Team of the Year 🙌 #PFAawardspic.twitter.com/krVrvYvYbY— Liverpool FC (@LFC) September 8, 2020
وحصل أرنولد ظهير ليفربول البالغ من العمر 21 عاما على جائزة أفضل لاعب شاب بسبب عروضه الرائعة في الجانب الأيمن حيث نال إشادة واسعة بعد أن سجل أربعة أهداف وصنع 13 ليحتل المركز الثاني خلف دي بروين.
The PFA Young Player of the Year 2020: Trent Alexander Arnold, Liverpool!— Professional Footballers' Association (@PFA) September 8, 2020
@trentaa98@LFC#liverpoolfc#ypoty#PFAawardspic.twitter.com/DUMNbtE3Jh
وتفوقت بيثاني إنجلاند على ثلاث زميلات لها في تشيلسي وكذلك على فيفياني ميديما لاعبة أرسنال لتفوز بجائزة أفضل لاعبة بعد أن سجلت 14 هدفا في 15 مباراة لتساعد الفريق اللندني على الفوز باللقب.
The PFA Players’ Player of the Year 2020: Bethany England, Chelsea!— Professional Footballers' Association (@PFA) September 8, 2020
@bethany_Eng15@chelseafcw#ChelseaFCW#POTY#PFAawardspic.twitter.com/5ho8uuqCbG
وحصلت لورين هيمب لاعبة السيتي البالغة من العمر 20 عاما على جائزة أفضل لاعبة شابة للمرة الثانية في مسيرتها بعد أن سجلت أربعة أهداف في 12 مباراة لعبت فيها بالتشكيلة الأساسية.
The PFA Young Player of the Year 2020: Lauren Hemp, Manchester City!@lauren__hemp@mancity#mancity#ypoty#PFAawardspic.twitter.com/y0eXNhGZ39— Professional Footballers' Association (@PFA) September 8, 2020
ونال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد جائزة تقدير خاصة من رابطة المحترفين بسبب حملته الناجحة لتوفير وجبات غذائية لطلاب المدارس خلال العطلة الصيفية في بريطانيا.
In a year when many players went above and beyond for others, the brilliant @MarcusRashford takes the 2020 PFA Merit Award.#PFAawards#MUFC@ManUtdpic.twitter.com/zKAvz4fepj— Professional Footballers' Association (@PFA) September 8, 2020
وفيما يلي فريق العام:
- في حراسة المرمى: نيك بوب (بيرنلي)
- في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك وأندرو روبرتسون (كلهم من ليفربول)، تشالار سويونجو (ليستر سيتي).
- في خط الدفاع: كيفن دي بروين وديفيد سيلفا (ثنائي مانشستر سيتي)، جوردان هندرسون (ليفربول).
في خط الهجوم: بيير إيمريك أوباميانغ (أرسنال)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)، ساديو ماني (ليفربول).
The 2020 PFA Premier League Team of the Year! #TOTY#PFAawards@Popey1992@trentaa98@VirgilvDijk@Syncaglar@andrewrobertso5@21LVA@JHenderson@DeBruyneKev@vardy7@Aubameyang7pic.twitter.com/uLchyBRPFq— Professional Footballers' Association (@PFA) September 8, 2020
وخلت جوائز لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا هذا الموسم من اسم المصري محمد صلاح نجم "الريدز" الذي حقق لقب هداف "البريميرليغ" موسمي 2017-2018 و2018-2019 وحصد خلالهما العديد من الجوائز.
المصدر: رويترز + وكالات