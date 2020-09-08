بالفيديو.. بينيت يجهش بالبكاء بعد تتويجه بالمرحلة العاشرة لسباق فرنسا للدراجات الهوائية

أحرز الدراج الأيرلندي سام بينيت المركز الأول في المرحلة العاشرة لسباق فرنسا للدراجات الهوائية التي امتدت لمسافة 168.5 كيلومتر، اليوم الثلاثاء.

🎙 🇮🇪 @Sammmy_Be



An emotional Sam Bennett after a maiden Tour stage win, see the full first interview below ⬇️



"C'est un rêve qui devient réalité... Je veux remercier tout ceux qui m’ont permis d’y arriver"#TDF2020pic.twitter.com/LQE23a7HbK — Tour de France™ (@LeTour) September 8, 2020

وتغلب بينيت، الذي فاز سابقا بثلاث مراحل في سباق إيطاليا وبمرحلتين في سباق إسبانيا، بصعوبة على الأسترالي كاليب إيوان والسلوفاكي بيتر ساجان ليحقق أول انتصار له في أشهر سباق للدراجات في العالم.

🎬 Relive the final kilometre of today's stage and 🇮🇪 Irishman @Sammmy_Be's sprint win!



🎬 Revivez le dernier kilomètre de l'étape d'aujourd'hui avec la victoire de 🇮🇪 l'irlandais @Sammmy_Be#TDF2020pic.twitter.com/9MmOy1n28n — Tour de France™ (@LeTour) September 8, 2020

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ولم يتمالك بينيت نفسه وأجهش بالبكاء، خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق، قائلا: "لا أصدق نفسي.. أشكر جميع أفراد الفريق.. وكل من لعب دورا في فوزي اليوم".

وأضاف وهو يمسح دموعه "أعتذر للجميع فقد غلبتني المشاعر".

وبدأت كل الفرق الـ22 المرحلة العاشرة من سباق فرنسا بعدما جاءت كل فحوص المتسابقين سلبية لفيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز