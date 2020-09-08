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بالفيديو.. بينيت يجهش بالبكاء بعد تتويجه بالمرحلة العاشرة لسباق فرنسا للدراجات الهوائية

الرياضة

بالفيديو.. بينيت يجهش بالبكاء بعد تتويجه بالمرحلة العاشرة لسباق فرنسا للدراجات الهوائية
AFP Sebastien Nogier / POOL
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أحرز الدراج الأيرلندي سام بينيت المركز الأول في المرحلة العاشرة لسباق فرنسا للدراجات الهوائية التي امتدت لمسافة 168.5 كيلومتر، اليوم الثلاثاء.

وتغلب بينيت، الذي فاز سابقا بثلاث مراحل في سباق إيطاليا وبمرحلتين في سباق إسبانيا، بصعوبة على الأسترالي كاليب إيوان والسلوفاكي بيتر ساجان ليحقق أول انتصار له في أشهر سباق للدراجات في العالم.

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ولم يتمالك بينيت نفسه وأجهش بالبكاء، خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق، قائلا: "لا أصدق نفسي.. أشكر جميع أفراد الفريق.. وكل من لعب دورا في فوزي اليوم".

وأضاف وهو يمسح دموعه "أعتذر للجميع فقد غلبتني المشاعر".

وبدأت كل الفرق الـ22 المرحلة العاشرة من سباق فرنسا بعدما جاءت كل فحوص المتسابقين سلبية لفيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز

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