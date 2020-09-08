إصابة مدير سباقات فرنسا للدراجات الهوائية بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، اليوم الثلاثاء، إصابة مديره، كريستيان برودوم، بفيروس كورونا المستجد، وسيتعين عليه الابتعاد عن السباق لمدة أسبوع.

وأوضحت المصادر أن نتائج فحوصات الدراجين المشاركين سلبية ويمكنهم متابعة الطواف الذي تنطلق مرحلته العاشرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ويعود مدير الطواف الذي سيحل محله، فرانسوا لومارشان، إلى منصبه الاثنين المقبل.

🔴 Christian Prud'homme, directeur du Tour de France, a été testé positif au coronavirus. Il est placé à l'isolement pour une semaine. #TDF2020pic.twitter.com/UOvdQUZ2ts — Jomax Sport (@JomaxSport) September 8, 2020

وقال برودوم الذي لم تظهر عليه عوارض الإصابة بالفيروس، لوكالة فرانس برس: "سأغادر الطواف لمدة ثمانية أيام"، مضيفا: "سأفعل مثل أي موظف فرنسي في هذا النوع من الحالات".

🚩 Stage 10 is underway. And we have a Swiss duo at the front! 🇨🇭



🚩 L'étape 10 du #TDF2020 est lancée. Un duo suisse se détache dès le départ ! 🇨🇭#TDF2020#TDFunitedpic.twitter.com/Qa4Z5jNSnS — Tour de France™ (@LeTour) September 8, 2020

وحسب البروتوكول الصحي الذي قررته السلطات قبل بدء الطواف في الـ29 من أغسطس، يتم استبعاد الفريق المشارك في طواف فرنسا من المنافسات في حال إصابة شخصين من أصل 30 شخصا تضمهما صفوفه، بمن فيهم المسؤولون والأجهزة الفنية.

المصدر: أ ف ب