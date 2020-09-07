رسميا.. طرد نجمي "الأسود الثلاثة" بعد جلبهما فتاتين لمعسكر المنتخب (فيديو)

أعلن غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد الثنائي، فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، وماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد، من معسكر "الأسود الثلاثة".

ولم يتدرب الثنائي مع منتخب بلادهما اليوم الاثنين، بعدما انتشر مقطع فيديو يكشف عن دعوة اللاعبين لفتاتين آيسلنديتين، إلى فندق إقامة المنتخب في آيسلندا، وخرقهما التعليمات المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

Footage of Mason Greenwood and Phil Foden in the hotel in Iceland. pic.twitter.com/AamTEissem — CrypticTrey.🖌️ (@Marti9al) September 7, 2020

وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي: "فيل فودن وماسون جرينوود انتهكا الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، وسيعودان إلى إنجلترا"، وبالتالي سيغيب الثنائي عن مباراة المنتخب الإنجليزي مع مضيفه الدنماركي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

The @FA has issued a statement following today's news that Phil Foden and Mason Greenwood have left the #ThreeLions camp: — England (@England) September 7, 2020

ويبدو اللاعبان في المقطع القصير الذي تم تداوله على نطاق واسع يرتديان ملابس المنتخب الإنجليزي التدريبية الجديدة، ما يؤكد أن المقطع صور حديثا.

BREAKING: Gareth Southgate reveals Phil Foden and Mason Greenwood have broken Covid guidelines and will be travelling back to England pic.twitter.com/Fnwdq5F3bL — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 7, 2020

وظهر الثنائي لأول مرة على المستوى الدولي في الفوز على آيسلندا بهدف دون رد، السبت الماضي، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

Phil Foden and Mason Greenwood talking on the phone to one of the girls.

pic.twitter.com/D9mQGNCEfrhttps://t.co/AtvfRYaOvo — Man City Report (@cityreport_) September 7, 2020

Iceland's police force has confirmed to Sky Sports News that England duo Phil Foden and Mason Greenwood have been fined as a result of breaching the country's coronavirus rules.#Foden#ManCitypic.twitter.com/cXQJI5sOOm — Marcelo Hernadês (@nwN4evr) September 7, 2020

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المصدر: وكالات