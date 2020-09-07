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رسميا.. طرد نجمي "الأسود الثلاثة" بعد جلبهما فتاتين لمعسكر المنتخب (فيديو)

الرياضة

رسميا.. طرد نجمي
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أعلن غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد الثنائي، فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، وماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد، من معسكر "الأسود الثلاثة".

ولم يتدرب الثنائي مع منتخب بلادهما اليوم الاثنين، بعدما انتشر مقطع فيديو يكشف عن دعوة اللاعبين لفتاتين آيسلنديتين، إلى فندق إقامة المنتخب في آيسلندا، وخرقهما التعليمات المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي: "فيل فودن وماسون جرينوود انتهكا الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، وسيعودان إلى إنجلترا"، وبالتالي سيغيب الثنائي عن مباراة المنتخب الإنجليزي مع مضيفه الدنماركي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية. 

ويبدو اللاعبان في المقطع القصير الذي تم تداوله على نطاق واسع يرتديان ملابس المنتخب الإنجليزي التدريبية الجديدة، ما يؤكد أن المقطع صور حديثا.

وظهر الثنائي لأول مرة على المستوى الدولي في الفوز على آيسلندا بهدف دون رد، السبت الماضي، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

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المصدر: وكالات

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