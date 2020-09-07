رسميا.. إيفرتون يضم الكولومبي رودريغيز من ريال مدريد

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي رسميا اليوم الاثنين، أنه ضم لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز البالغ 29 عاما قادما من ريال مدريد الإسباني بعقد يمتد لموسمين.

👤 | The name's James. James Rodriguez... 😉 — Everton (@Everton) September 7, 2020

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية أوضحت أنها في حدود 20 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 26 مليون دولار.

وصرح رودريغيز لموقع إيفرتون الرسمي بعد توقيعه على العقد: "أنا سعيد للغاية بوجودي في هذا النادي صاحب التاريخ بالإضافة إلى مدرب يعرفني جيدا. أتطلع لتحقيق إنجازات هنا. جئت إلى هنا لأتطور وأتحسن وأساعد الفريق على تقديم أداء جيد وكرة ممتعة".

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وأحرز رودريغيز 37 هدفا وصنع 42 هدفا خلال فترتين مع ريال مدريد بعد انضمامه إلى بطل إسبانيا عقب مستواه الرائع في كأس العالم 2014 حيث نال جائزة هداف البطولة.

وعانى رودريغيز للارتقاء إلى قيمة المبلغ الذي دفعه ريال وهو 80 مليون يورو، وفشل في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية للنادي الملكي، وتمت إعارته إلى بايرن ميونيخ بطل أوروبا في 2017 لمدة موسمين.

وعاد رودريغيز إلى ريال مدريد في يوليو 2019 لكنه وجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية مرة أخرى ولم يبدأ سوى خمس مباريات في الدوري الموسم الماضي مع فريق المدرب زين الدين زيدان.

وأصبح رودريغيز ثاني أبرز المنضمين إلى إيفرتون بعد البرازيلي آلان من نابولي.

المصدر: رويترز