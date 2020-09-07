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مبابي ينضم إلى قائمة المصابين بكورونا في باريس سان جيرمان

الرياضة

مبابي ينضم إلى قائمة المصابين بكورونا في باريس سان جيرمان
AFP Jessica GOW / TT News Agency
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ذكرت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية، تعرض كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبات مبابي اللاعب السابع الذي يتعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت محطة "TF1" الفرنسية.

وتم الكشف في وقت سابق عن إصابة البرازيليين نيمار وماركينيوس، والأرجنتينيين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس وماورو إيكاردي، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وتبين إصابة مبابي بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر المنتخب الفرنسي الذي يستعد لمواجهة كرواتيا غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، وبالتالي سيغيب عن المباراة.

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ولم يصدر المنتخب الفرنسي أي بيان حتى الآن حول إصابة مبابي  بالفيروس، ويظهر اللاعب البالغ 21 عاما في فيديو التدريبات الذي نشره الموقع الرسمي "للديوك" منذ ساعتين.

المصدر: وكالات

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