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شاهد ميسي في تدريبات برشلونة للمرة الأولى منذ انتهاء أزمة رحيله (فيديو)

الرياضة

شاهد ميسي في تدريبات برشلونة للمرة الأولى منذ انتهاء أزمة رحيله (فيديو)
Reuters
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نشر نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، فيديو عبر صفحته الرسمية في "تويتر" يظهر قائد الفريق، الأرجنتني ليونيل ميسي في تدريبات الفريق الكتالوني للمرة الأولى منذ انتهاء أزمة رحيله.

ولم يحضر ميسي فحوص الكشف عن فيروس كورونا قبل ثمانية أيام وغاب عن كل الجلسات التالية استعدادا لبداية الموسم بعدما أرسل مذكرة رسمية للنادي يطلب فيها الرحيل.

ولكن هداف برشلونة التاريخي ظهر في التدريب المسائي  لفريقه اليوم الاثنين، وهو الأول له مع المدرب الجديد رونالد كومان بعد خضوعه للكشف عن فيروس كورونا في منزله أمس الأحد.

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وقال ميسي البالغ عمره 33 عاما في مقابلة مع موقع غول العالمي الجمعة الماضية إنه مستمر مع برشلونة في الموسم المقبل إذ لم يرغب في رفع دعوى قضائية بشأن بند فسخ التعاقد ضد الفريق الذي أمضى معه كل مسيرته الاحترافية.

المصدر: FCBarcelona/twitter

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