شاهد ميسي في تدريبات برشلونة للمرة الأولى منذ انتهاء أزمة رحيله (فيديو)
نشر نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، فيديو عبر صفحته الرسمية في "تويتر" يظهر قائد الفريق، الأرجنتني ليونيل ميسي في تدريبات الفريق الكتالوني للمرة الأولى منذ انتهاء أزمة رحيله.
Leo #Messi begins preseason training. pic.twitter.com/ygPNpWzjkb— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2020
ولم يحضر ميسي فحوص الكشف عن فيروس كورونا قبل ثمانية أيام وغاب عن كل الجلسات التالية استعدادا لبداية الموسم بعدما أرسل مذكرة رسمية للنادي يطلب فيها الرحيل.
ولكن هداف برشلونة التاريخي ظهر في التدريب المسائي لفريقه اليوم الاثنين، وهو الأول له مع المدرب الجديد رونالد كومان بعد خضوعه للكشف عن فيروس كورونا في منزله أمس الأحد.
📍 Ciutat Esportiva— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2020
🐐 Leo #Messipic.twitter.com/bcC5l2Tl2R
وقال ميسي البالغ عمره 33 عاما في مقابلة مع موقع غول العالمي الجمعة الماضية إنه مستمر مع برشلونة في الموسم المقبل إذ لم يرغب في رفع دعوى قضائية بشأن بند فسخ التعاقد ضد الفريق الذي أمضى معه كل مسيرته الاحترافية.
المصدر: FCBarcelona/twitter