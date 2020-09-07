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برشلونة يكشف عن قميصه الثالث للموسم الجديد (فيديو وصور)

الرياضة

برشلونة يكشف عن قميصه الثالث للموسم الجديد (فيديو وصور)
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كشف فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، عن تصميم قميصه الثالث والذي سيرتديه لاعبو النادي الكتالوني في بعض مباريات الموسم المقبل 2020-2021.

ويغلب على القميص اللون الوردي، مع وجود بعض التفاصيل باللونين الأخضر والأسود.

ونشر النادي الكتالوني عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورا للعديد من نجومه بالقميص الجديد أبرزهم قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأنسو فاتي وسيرجي روبيرتو.

وسبق للنادي الكتالوني أن عرض في وقت سابق تصميمي قميصيه الأساسي والاحتياطي للموسم المقبل.

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المصدر: FCBarcelona/twitter

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