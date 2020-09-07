رئيس رابطة الدوري الإسباني: الجماهير ستعود بمجرد توفر لقاح لفيروس كورونا

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، أن الجماهير ستعود للملاعب في إسبانيا في بداية العام المقبل بمجرد توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت مبكر من اليوم قال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا في مقابلة مع محطة "تي.في.ئي" التلفزيونية إنه يأمل في حصول قطاع من السكان على لقاح في ديسمبر المقبل كجزء من خطة وضعها الاتحاد الأوروبي.

وكان تيباس أكد في وقت سابق من العام الحالي أن المباريات ستشهد حضور نسبة من سعة الملاعب في سبتمبر بغض النظر عن عملية العثور على لقاح.

ولكن ارتفاع حالات الإصابة في إسبانيا، وتجاوزها 500 ألف مصاب اليوم الاثنين، أدى إلى تأجيل خطط فتح الملاعب وحظر التجمعات الكبيرة.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, habla sobre el posible regreso de los aficionados a los estadios españoles https://t.co/ktQMMYHArv vía @Orgullo_Nervion#SevillaFC — Orgullo de Nervión (@Orgullo_Nervion) September 7, 2020

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وقال تيباس في فيديو في القنوات الرسمية لرابطة الدوري قبل انطلاق الموسم يوم الجمعة المقبل: "عودة الجماهير إلى الملاعب مثل المعتاد مرتبطة بالعثور على لقاح ونأمل في تحقيق ذلك في يناير أو فبراير. رئيس الوزراء قال اليوم إن بداية حصول السكان على لقاح ستكون في ديسمبر لذا فهذا هو الموعد الفاصل".

وأضاف: "عدة حكومات أعلنت عن توفر لقاح في حدود هذه الفترة وأعتقد أنها بداية النهاية لهذا الكابوس للمجتمع العالمي".

المصدر: رويترز