ميسي يعود لتدريبات برشلونة لأول مرة بعد انتهاء أزمة رحيله (فيديو وصور)

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني إلى تدريبات فريقه اليوم الاثنين، لأول مرة منذ طلبه الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني العريق الشهر الماضي.

ولم يحضر ميسي الكشف عن فيروس كورونا قبل ثمانية أيام وغاب عن كل الجلسات التالية استعدادا لبداية الموسم بعدما أرسل مذكرة رسمية للنادي يطلب فيها الرحيل.

لكن هداف برشلونة التاريخي ظهر في التدريب المسائي لفريقه اليوم الاثنين، وهو الأول له مع المدرب الجديد رونالد كومان بعد خضوعه للكشف عن فيروس كورونا في منزله أمس الأحد.

Leo Messi returns to Barca training for the first time since asking to leave the club 📸 pic.twitter.com/oqxdBr0rJ2 — B/R Football (@brfootball) September 7, 2020

وقال ميسي البالغ عمره 33 عاما في مقابلة مع موقع غول العالمي الجمعة الماضية إنه مستمر مع برشلونة في الموسم المقبل إذ لم يرغب في رفع دعوى قضائية بشأن بند فسخ التعاقد ضد الفريق الذي أمضى معه كل مسيرته الاحترافية.

🚨 Messi has arrived at Ciutat Esportiva ahead of the training session! #FCB 💣🇦🇷 pic.twitter.com/HeKJIUVyd0 — Hagrid ✆ (@HagridFCB) September 7, 2020

إقرأ المزيد

وزعم اللاعب الأرجنتيني في مذكرته إلى النادي أنه حر في الرحيل بدون دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ التعاقد.

غير أن برشلونة ورابطة الدوري الإسباني أكدا أن هذا البند لم يعد ذات صلة وأن الوسيلة الوحيدة لرحيل ميسي هي دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

ويستطيع ميسي الرحيل مجانا عن برشلونة في يونيو المقبل إلا إذا وقع عقدا جديدا مع برشلونة.

المصدر: رويترز