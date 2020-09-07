رسميا.. نيوكاسل يونايتد يعلن تعاقده مع نجم بورنموث

أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رسميا، اليوم الاثنين، تعاقده مع المهاجم، كالوم ويلسون، البالغ 28 عاما، قادما من نادي بورنموث، لمدة أربع مواسم.

ولم يكشف نيوكاسل عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمتها بلغت 20 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 26 مليون دولار.

BREAKING: Callum Wilson has joined Newcastle United from Bournemouth for £20million — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 7, 2020

وسجل ويلسون 67 هدفا في 187 مباراة مع بورنموث بجميع المسابقات، منذ انضمامه للفريق في عام 2014، من بينها 8 أهداف في الموسم الماضي، لم تنجح في إنقاذ بورنموث من الهبوط إلى "الشامبيونشيب".

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Callum Wilson from @afcbournemouth on a four-year deal!



Welcome, Callum! 🙌 — Newcastle United FC (@NUFC) September 7, 2020

كما ودع نادي بورنموث نجمه الذي ارتدى قميصه في المواسم الستة الماضية متمنيا له النجاح في تجربته الجديدة.

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المصدر: وكالات



