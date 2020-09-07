 
مباشر

رسميا.. نيوكاسل يونايتد يعلن تعاقده مع نجم بورنموث

الرياضة

رسميا.. نيوكاسل يونايتد يعلن تعاقده مع نجم بورنموث
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ooqs

أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رسميا، اليوم الاثنين، تعاقده مع المهاجم، كالوم ويلسون، البالغ 28 عاما، قادما من نادي بورنموث، لمدة أربع مواسم.

ولم يكشف نيوكاسل عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمتها بلغت 20 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 26 مليون دولار.

وسجل ويلسون 67 هدفا في 187 مباراة مع بورنموث بجميع المسابقات، منذ انضمامه للفريق في عام 2014، من بينها 8 أهداف في الموسم الماضي، لم تنجح في إنقاذ بورنموث من الهبوط إلى "الشامبيونشيب".

كما ودع نادي بورنموث نجمه الذي ارتدى قميصه في المواسم الستة الماضية متمنيا له النجاح في تجربته الجديدة.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. فضيحة جنسية بمعسكر منتخب
بالفيديو.. فضيحة جنسية بمعسكر منتخب "الأسود الثلاثة"

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا