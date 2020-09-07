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شابوفالوف يهزم جوفين ويحجز مكانه في دور الثمانية لأمريكا المفتوحة

الرياضة

شابوفالوف يهزم جوفين ويحجز مكانه في دور الثمانية لأمريكا المفتوحة
AFP
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تعافى دينيس شابوفالوف، من سوء مستواه في المجموعة الأولى، ليتغلب على ديفيد غوفين 6-7، و6-3، و6-4، و6-3، في مباراة جمعتهما اليوم لاثنين، في الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وأصبح شابوفالوف بذلك، أول كندي يصل إلى دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في عصر الاحتراف.

وسيلعب صاحب الـ21 عاما في الدور المقبل، مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا، الذي تأهل بعد استبعاد منافسه في الدور الرابع، النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لضربه بالكرة إحدى حكمات الخطوط.

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وستكون هذه أول مباراة لشابوفالوف في دور الثمانية لإحدى البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: رويترز

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