أول تعليق للاعب الزمالك القداح على مزحة صفعه لحارس الأهلي على الهواء (فيديو)

علق لاعب نادي الزمالك لكرة اليد، حسن وليد القداح، على واقعة صفعه زميله في المنتخب المصري، حارس الأهلي عبد الرحمن حميد، خلال حفل قرعة مونديال اليد "مصر 2021".

وكتب القداح عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أمس الأحد: "أنا وحميد إخوة ودة كان هزار ميقللش من حد فينا.. بلاش نضخم الأمور.. كلنا منتخب مصر، وعايزين الكل معانا في كأس العالم".

وكان القداح، مازح زميله عبد الرحمن حميد، بتوجيه ضربة خفيفة له في أعلى العنق، وذلك خلال حضورهما، حفل مراسم سحب قرعة مونديال كرة اليد "مصر 2021"، الذي أقيم يوم السبت الماضي، في سفح الأهرامات.

وظهر القداح وهو يصفع عبد الرحمن حميد، عندما كان وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، يجري حوارا مع إحدى القنوات الفضائية بعد حفل القرعة.

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وأثارت اللقطة جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قبل أن يدخل رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، هشام نصر، على الخط ويؤكد أنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة.

المصدر: مواقع التواصل