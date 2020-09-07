النجم المغربي تاعرابت على رادار زينيت الروسي

أبدى نادي زينيت بطرسبورغ، حامل لقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط المغربي، عادل تاعرابت، المحترف في صفوف نادي بنفيكا البرتغالي.

ووفقا لموقع "tuttomercatoweb"، فإن اللاعب الدولي المغربي، قد يرحل عن الفريق البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يحظى باهتمام عدة أندية، على رأسها زينيت بطرسبورغ الروسي، وأولمبياكوس اليوناني، وسامبدوريا الإيطالي.

ويقدر موقع "Transfermarkt"، القيمة السوقية للنجم المغربي البالغ عمره 31 عاما، بنحو 5.5 مليون يورو.

وشارك تاعرابت، الذي ينتهي عقده في صيف العام 2022، في 38 مباراة مع بنفيكا في جميع المسابقات في الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع ثلاثة أهداف.

وكان تاعرابت، دافع عن ألوان عدة أندية عريقة، كنادي توتنهام فى إنجلترا، وميلان في إيطاليا، قبل أن ينضم لبنفيكا في العام 2015.

المصدر: sportbox.ru