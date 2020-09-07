راموس يهز عروش أساطير إسبانيا والأرجنتين

ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على الأرقام المميزة التي حققها الإسباني سيرخيو راموس، نجم ريال مدريد، خلال قيادته منتخب بلاده لاكتساح ضيفتها أوكرانيا 4-0، الأحد، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وسجل قائد منتخب الماتادور، هدفين في فوز فريقه برباعية نظيفة ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، ليصل إلى هدفه الـ 23 دوليا.

وبات أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف الدولية، متخطيا الأسطورة الأرجنتيني دانييل باساريلا، الذي أحرز 22 هدفا في 70 مباراة فقط، بينما احتاج راموس للمشاركة في 172 لقاء، للوصول إلى هذا السجل التهديفي.

ونجح راموس في تسجيل ثنائية مع المنتخب الإسباني للمرة الثالثة، بعدما حقق ذلك أمام سان مارينو، عام 2005، وضد روسيا في 2017.

The highest scoring defender in the history of international football... 🇪🇸@SergioRamos is a phenomenon 👏



⚽🔥https://t.co/HntFyLipQypic.twitter.com/fzGvAtN93o — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) September 6, 2020

إقرأ المزيد

ويحتل راموس المركز الثامن برصيد 23 هدفا في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إسبانيا، متساويا مع الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو، لكن الأخير لم يشارك مع لاروخا سوى في 31 مباراة.



وتابع المدافع البالغ 34 عاما سلسلته المميزة، بتنفيذ ناجح لـ 21 ركلة جزاء متتالية، سواء مع ناديه ريال مدريد أو منتخب بلاده.

المصدر: "ماركا الإسبانية"