روسيا تتفوق على هنغاريا في عقر دارها (فيديو)

تغلب المنتخب الروسي على مضيفه الهنغاري (3-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في الجولة الثانية من منافسات النسخة الثانية لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية منتخب روسيا كل من اللاعبين، أنطون ميرانتشوك، وماغوميد أوزدويف، وماريو فيرنانديز، في الدقائق (15، 33، 46) على الترتيب.

Кузяев отдал, а Миранчук упаковал мяч в ворота 💥



Вот так Россия забила первый гол в матче:https://t.co/FMDO74rPVrpic.twitter.com/MaTsh7YuK4 — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2020

Наши не выпустили венгров из их штрафной и удвоили преимущество 💥



Оздоев – молодец 💪https://t.co/jeYhyIy8cGpic.twitter.com/kvEBPzrC2g — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2020

Дзюба и Марио идеально разобрались с защитой Венгрии 🤩



Только посмотри:https://t.co/jeYhyIy8cGpic.twitter.com/xGAanYcBdn — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2020

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بينما سجل ثنائية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، رولاند شالاي، ونيمانيا نيكوليتش، في الدقيقتين (62 و70) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة بودابست.

ورفع منتخب روسيا رصيده بعد هذا الفوز إلى 6 نقاط، وانفرد بصدارة قائمة المجموعة الثالثة (B3) ضمن المستوى الثاني، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن نظيره الهنغاري.

بينما يحتل المنتخبان التركي والصربي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، من دون نقاط، ويلعبان فيما بينما في وقت لاحق من اليوم على أرض الأخير.

المصدر: RT