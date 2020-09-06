مفاجأة مدوية في جائزة إيطاليا الكبرى للـ"فورمولا-1".. فيديو
حقق الفرنسي، بيير غاسلي، سائق "رد بول وألفا تاوري" مفاجأة من العيار الثقيل في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، بفوزه بالسباق، اليوم الأحد، على حلبة "مونزا"، وذلك لأول مرة في تاريخه.
Two of F1's young stars, charging to the chequered flag in pursuit of that first win 🏁🏆— Formula 1 (@F1) September 6, 2020
What a grandstand finish these two put on!#ItalianGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/UZB4F34h09
وقطع بيير غاسلي مسافة السباق (306.720 كلم)، والذي تألف من 53 لفة (5.793 كلم)، بزمن قدره (1:36:39.174 ساعة)، متقدما بفارق (0.415 ث)، على الإسباني كارلوس ساينز سائق "مكلارين"، الذي حل في المركز الثاني.
وجاء الكندي لانز سترول سائق "ريسنغ بوينت"، في المرتبة الثالثة.
A second F1 podium for ALL THREE of our podium heroes!— Formula 1 (@F1) September 6, 2020
Congratulations @PierreGASLY, @Carlossainz55 and @lance_stroll!#ItalianGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/ny2szPfuFI
🏁 TOP TEN (LAP 53/53) 🏁— Formula 1 (@F1) September 6, 2020
Gasly
Sainz
Stroll
Norris
Bottas
Ricciardo
Hamilton
Ocon
Kvyat
Perez#ItalianGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/VEiHCDpEth
بينما اكتفى سائقا "مرسيدس" الفنلندي فالتيري بوتاس والبريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، متصدر الترتيب العام للبطولة والمنطلق من المركز الأول، بالمرتبتين السادسة والسابعة على الترتيب.
How our drivers crossed the line in an unforgettable race at Monza!#ItalianGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/NX8Vu3hImu— Formula 1 (@F1) September 6, 2020
ويتصدر لويس هاميلتون الترتيب العام لبطولة العالم للموسم الحالي للفورمولا-1، برصيد 164 نقطة، متقدما بفارق 47 نقطة على زميله فالتيري بوتاس، ويليهما في المركز الثالث، الهولندي ماكس فيرستابين سائق "ريد بول"، برصيد 110 نقطة.
بينما يشغل لانز سترول المركز الرابع على سلم الترتيب، برصيد 57 نقطة.
أما بيير غاسلي فرفع رصيده، بعد فوزه اليوم، إلى 43 نقطة، وقفز إلى المركز الثامن، متجاوزا كارلوس ساينز بفارق نقطتين.
Yes... that just happened, @PierreGASLY!#ItalianGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/iEYQ2XvATI— Formula 1 (@F1) September 6, 2020
المصدر: RT