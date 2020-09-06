"مصر للطيران" تطرح تخفيضات وتسهيلات للمشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد

طرحت "مصر للطيران" تخفيضات على أسعار تذاكر الرحلات الجوية بنسبة 20%، للمشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر من الـ 13 وحتى الـ 31 من يناير القادم.

وقال رئيس "مصر للطيران" للخطوط الجوية، عمرو أبو العينين، في بيان إن "الشركة هي الناقل الرسمي لهذه البطولة، حيث بات دعم مثل هذه البطولات محورًا رئيسيًا في تحقيق رؤيتها".

وأشار إلى أنه "تم توقيع بروتوكول مع اتحاد كرة اليد للرجال ستقوم بموجبه الشركة بنقل جميع الفرق والوفود المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثلي البعثات الرياضية، وستقدم لهم كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل وصولهم وسفرهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية".

فيما قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لـ"مصر للطيران" إن "مشاركة مصر للطيران تحت رعاية وزارة الطيران المدني، كناقل رسمي للحدث تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية ودعمها للفعاليات الرياضية، خاصة الدولية التي تحتضنها مصر، وتشجيعا للسياحة وجذبًا للسائحين من مختلف أنحاء العالم".

وأوضح زكريا أنه "تم تكليف فرق عمل من مختلف المجالات لاستقبال الوفود الرسمية والشعبية لتسهيل إجراءات السفر والوصول الخاصة بهم، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

كما أكد أن "مصر للطيران بعضويتها في تحالف ستار العالمي لديها شبكة خطوط مباشرة وغير مباشرة تصل إلى معظم المدن والعواصم الأوروبية والأفريقية، ويوفر ذلك على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في البطولة الوقت والجهد وإتاحة الفرصة للاستعداد الجيد قبل خوض المباريات".

المصدر: وكالات