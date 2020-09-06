حقيقة فيديو ضرب محمود كهربا نجم الأهلي في الشارع

رد نجم الأهلي المصري محمود عبدالمنعم، الملقب بـ "كهربا"، على الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا حول شجار قوي جرى في الشارع، وزعم البعض أنه كان أثناء خروج اللاعب من أحد الملاهي الليلية.

ونشر "كهربا" مقطع فيديو صباح الأحد عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، تظهر من خلاله والدة اللاعب، التي انتقدت الحديث الذي شهدته منصات التواصل الاجتماعي وكذلك البرامج الرياضة بشأن أزمة نجلها الأخيرة داخل النادي الأهلي.

ووجه "كهربا" رسالة مرفقة بالفيديو، قائلا: "أنا في البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقوا عليّ".

ولم ينف كهربا عدم صحة الفيديو المنتشر، موضحا: "كل اللي عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتي ما هي فرصه بقى، ولكن لكل حادث حديث، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وانتشر لاحقا فيديو، يوضح تفاصيل الواقعة وتوقيت حدوثها، وقال مصورو الفيديو:"الفيديو ده بقاله شهرين، وكل اللي حصل إن في ناس شتموا النادي الأهلي وكهربا رد عليهم وكان بيدافع عن الأهلي، هما كانوا بيستفزوه".

وأضافوا: "هم غلطوا في النادي الأهلي وهو مستحملش كده، ولما الموضوع زاد شوية هو قلع التيشرت عشان شدوه منه واتقطع".

وأوقع نادي "القلعة الحمراء" غرامة مالية بقيمة مليون جنيه بحق كهربا، عقب الاشتباك الذي دار بينه وبين حارس الفريق، محمد الشناوي خلال المران الذي أقيم الأربعاء الماضي.

المصدر: "صدى البلد"