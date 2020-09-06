أول تفاعل لميسي على مواقع التواصل بعد إعلان استمراره مع برشلونة

تفاعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، للمرة الأولى منذ إعلانه الاستمرار مع برشلونة، بنشر صورة لأطفاله.

وشارك ميسي على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة لأطفاله الثلاثة، وعلق عليها بوضع رمز يعبر عن الامتنان.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعي ميسي، حيث نالت أكثر من سبعة ملايين إعجاب وآلاف التعليقات.

ويرى البعض أن ميسي أراد من خلال هذه الصورة، أن يؤكد مرة أخرى، أن من بين الأسباب التي جعلته يعدل عن قرار الرحيل عن برشلونة، هو تشبث وارتباط أطفاله بالمدينة الكتالونية.

وكان ميسي، قال خلال إعلانه الاستمرار مع برشلونة يوم الجمعة الماضي، إنه عندما أبلغ زوجته وأولاده برغبته في الرحيل عن "البارسا"، أجهشوا بالبكاء ورفضوا مغادرة برشلونة.

المصدر: RT