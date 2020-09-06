شاهد.. مبابي يعزز عقدة السويد أمام منتخب بلاده

انتزع منتخب فرنسا فوزا بشق الأنفس على مضيفه السويدي 1-0 السبت، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدوري أمم أوروبا بكرة القدم.

وأهدى نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، منتخب بلاده فرنسا فوزا ثمينا، عندما سجل المهاجم الشاب هدف الفوز في الدقيقة 41 من مجهود فردي، فيما أهدر مهاجم برشلونة الإسباني، أنطوان غريزمان، ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء.

بهذا سجل مبابي الهدف الرابع عشر في 35 مباراة دولية.

وهو الانتصار الرابع تواليا لفرنسا خارج معقلها، بعد الفوز على كل من أندورا 4-0، إيسلندا 1-0 وألبانيا 2-0.

ويعتبر هذا الفوز والنقاط الثلاث بداية جيدة لفرنسا ضمن مجموعة صعبة تضم أيضا البرتغال، بطلة أوروبا عام 2016 وحاملة لقب النسخة الأولى من هذه البطولة العام الماضي، وكرواتيا وصيفة بطلة العالم، علما أن اللقاء بين هذين المنتخبين انتهى بفوز الأول 4-1 في بورتو.

وفشل منتخب السويد في فك عقدته أمام فرنسا، إذ يعود آخر انتصار له إلى يونيو عام 2017 في سولنا.

المصدر: "وكالات"