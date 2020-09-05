رئيس الوزراء الإيطالي يوجه صدمة لجماهير كرة القدم

صرح رئيس الوزراء، الإيطالي جوزيبي كونتي، بأنه لن يكون مناسبا في الوقت الحالي عودة الجماهير إلى المدرجات، وذلك قبل أقل من أسبوعين من انطلاق الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات لكونتي على هامش حدث من تنظيم صحيفة "إل فاتو كوتيديانو"، اليوم السبت، قال فيها: "وجود الجماهير في الملاعب والمناسبات التي من المحتم أن تشهد تجمعات ضخمة، ليس فقط في المدرجات بل أيضا في مرحلة الدخول والخروج، شيء غير ملائم على الإطلاق".

وتمكنت إيطاليا، وهي واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد، من احتواء العدوى بعد وصول الوفيات إلى الذروة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، لكن عدد الحالات عاد للارتفاع في أغسطس، وألقى خبراء باللوم على التجمعات المرتبطة بالإجازات والحياة الليلية.

لكن بعض الأحداث أقيمت بوجود جماهير الشهر الماضي، فقد خاض نابولي وسامبدوريا مباريات ودية أمام عدد قليل من الجماهير، رغم أن ذلك لم يكن في ملاعبهما.

ومن المنتظر أن يتم السماح لفريق بارما بخوض مباراة ودية ضد إمبولي غدا الأحد، بحضور ألف مشجع، وذلك بعد قرار من الحكومة المحلية.

وسينطلق الموسم الجديد للدوري الإيطالي "الكالتشيو"، في 19 سبتمبر الجاري.

المصدر: وكالات