الاتحاد الإفريقي يرفض تأجيل مواجهات نصف نهائي دوري الأبطال

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("كاف") الموافقة على مطالبات تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا إقامة مباريات الذهاب في موعدها المقرر يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري.

وتواصل الاتحاد الإفريقي مع نظيره المصري، من أجل إخطاره بإقامة المباريات في موعدها، وعدم قبول مطالب تأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، كما رددت بعض وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة.

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ذهابا يومي 25 و26 من الشهر الجاري، على أن تقام إيابا يومي 2 و3 من شهر أكتوبر المقبل، دون وجود نية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إجراء أي تعديلات على تلك المواعيد.

من المقرر إقامة لقاء الذهاب بين الأهلي والوداد في المغرب يوم 26 سبتمبر، على أن يقام لقاء الإياب في استاد (الأهلي We السلام) يوم 3 أكتوبر في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما سيكون الزمالك على موعد مع ملاقاة نظيره الرجاء، يومي 25 سبتمبر و2 أكتوبر.

وكانت تقارير مغربية قد كشفت أن "كاف" قرر تأجيل مواجهات الدور نصف النهائي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، دون تحديد مواعيد جديدة لإقامة المباريات المؤجلة، بحسب عدد من التقارير الصحفية.

وذكرت التقارير أن "كاف" يعتزم إقامة المنافسات المؤجلة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، أو في مستهل نوفمبر الذي يليه، على أن يتم التنسيق مسبقا مع الأطراف المعنية، من أجل تحديد المواعيد الجديدة لمنافسات البطولتين.

ناصر حاتم

المصدر: RT