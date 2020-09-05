فضيحة.. استبعاد يحيى توريه من مباراة خيرية بسبب فيديو إباحي و19 فتاة من "بائعات الهوى"

استبعد منظمو المباراة الخيرية السنوية لجمع الأموال للأطفال المحتاجين "Soccer Aid" برعاية منظمة اليونيسيف، الإيفواري، يحيى توريه لاعب مانشستر سيتي السابق من الحدث، بسبب فيديو إباحي.

وأرسل يحيى توريه عشية إقامة المباراة الخيرة السنوية "Soccer Aid" بمشاركة نجوم كرة القدم والمشاهير في العالم لجمع الأموال للأطفال المحتاجين، مقطع فيديو عبر تطبيق الدردشة الجماعية لفريقه على WhatsApp وفيه سيدات أيضا، مقطع فيديو إباحي، وتفاخر بأنه يستطيع إحضار 19 فتاة إلى فندق ذي خمس نجوم في "شيشاير".

ونقلت صحيفة " The Sun" عن مصدر مقرب من الحدث، قوله: "يحيى أرسل مقطع فيديو لامرأة عارية في الحمام (عبر WhatsApp). كانت تتصرف بفظاظة، وكان ذلك غير لائق للغاية. ومن ثم كتب أنه بإمكانه دعوة 19 امرأة مثل تلك التي ظهرت في الفيديو إلى الفندق ليستمتع أولئك الذين سيلعبون في المباراة".

وأضاف: "Soccer Aid- هي مباراة خيرية تساعد على جمع الأموال للأطفال. وعندما يقوم أحد اللاعبين، وخاصة الشخص الذي يجب أن يتصرف بشكل احترافي، بتقديم مثل هذه الاقتراحات الفاحشة - إنه أمر فظيع".

وقام توريه، البالغ من العمر 37 عاما، بحذف مقطع الفيديو والرسائل، بعد أن تعرض لانتقادات لاذعة من بينهن سيدات كن في مجموعة الدردشة، مثل لاعبة المنتخب الإنجليزي سابقا، ليانا ساندرسون، والمغنية والكاتبة البريطانية، تشيلسي غرايمز، وهي لاعبة فريق فولهام، والإسكتلندية جوليا فليتنغ وغيرهن، وقدم اللاعب اعتذاره.

thesun.co.uk

thesun.co.uk

thesun.co.uk

وكتب الإيفواري "تغريدة" عبر موقع "تويتر" جاء فيها: "أود أن أعتذر لجميع المشاركين في Soccer Aid عن النكتة غير اللائقة، والتي ندمت عليها جدا. كان القصد من ذلك مزحة، لكنني لم أعير اهتماما كافيا لمشاعر المشاركين الآخرين. لقد حذفت الرسائل في غضون بضع دقائق واعتذرت على الفور".

twitter.com/YayaToure

يذكر أن يحيى توريه متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ولعب في صفوف عدة أندية أشهرها برشلونة ومانشستر سيتي، والآن يعتبر لاعبا حرا.

المصدر: وكالات