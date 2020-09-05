وزير الرياضة الروسي السابق يكشف رد فعل بوتين على هزيمة بلاده أمام البرتغال (1-7)

كشف وزير الرياضة والاتحاد الروسي لكرة القدم سابقا، فيتالي موتكو، أن الرئيس فلاديمير بوتين استدعاه بعد هزيمة المنتخب أمام البرتغالي (1-7) خريف عام 2004، وسأله "ما هذا ؟".

وقال موتكو في تصريحات لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، في معرض رده على سؤال حول متى أعطى الرئيس فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لإستضافة بطولة كأس العالم؟: "بدأ كل شيء في عام 2005. عندما خسرنا (1-7) أمام البرتغال عام 2004، دعاني بوتين وسألني: "ما هذا ؟"، وجرى حديث بيننا، لماذا لا نستطيع القيام بذلك، لماذا لا نستطيع اللعب. قلت إن لدينا مدارس (رياضية) للأطفال، والإمكانات موجودة".

يذكر أن منتخب روسيا خسر أمام نظيره البرتغالي (1-7)، خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا، واحتل المركز الثالث في مجموعته، وفشل بالتالي في الوصول إلى المونديال.

بينما نجحت روسيا في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وحقق منتخبها أفضل نتيجة له في تاريخ البطولة، بصعوده إلى الدور ربع النهائي الذي خسر فيه أمام وصيف بطل المونديال نظيره الكرواتي بركلات الجزاء الترجيحية.

المصدر: RT